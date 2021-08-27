Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

27.08.2021 17:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'daki terör saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak her zaman ifade ettik, terörün ırkı olmaz, dini olmaz, cinsiyeti olmaz, 'senin teröristin, benim teröristim' olmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'daki terör saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak her zaman ifade ettik, terörün ırkı olmaz, dini olmaz, cinsiyeti olmaz, 'senin teröristin, benim teröristim' olmaz. Türkiye, hiçbir şekilde de ayrım yapmadan coğrafya ve hele hele inanç ayrımı yapmadan, terörizm ile daima mücadele etmiştir. Bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor." dedi.

Oktay, Nevşehir'de Valiliği ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali İnci Sezer Becel ile bir süre görüştü.

Cuma namazını Çiçekli Camisi'nde kılan Oktay, çıkışta vatandaşlara aşure dağıttı.

Oktay, camiden ayrıldığı sırada bir vatandaşın daveti üzerine, müstakil evin bahçesinde ev sahibi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Belediye Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla da görüştü.

Oktay, Nevşehir Belediyesini ziyaretinde de Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, belediyeden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Anadolu'nun en güzel şehirlerden Nevşehir'de olduklarını dile getirerek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir'in, turizmin özellikle son yıllarda son derece ivme kazandığı illerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, merkez ile birlikte 8 ilçesinin her birinin ayrı bir güzelliği olduğu söyledi.

Oktay, 9 bin yıllık geçmişe sahip Kapadokya'yı aynı hassasiyet ile koruyup geleceğe aynı güzellikleri taşımak istediklerini belirterek, "Onun için burada bütün Kapadokya bölgesinin korunması anlamında da bir alan başkanlığı belirlemiştik. Buranın turizm açısından hem çevre düzenlemesi olsun, ulaşımı olsun, turizmin çeşitlendirilmesi olsun birçok anlamda hizmetlerin daha güçlü geliyor olması, kaliteli geliyor olmasını sağlayalım diye Çanakkale'den sonra Türkiye'de ilan ettiğimiz ikinci bölgedir. Bu Nevşehir'e de bizim yönetim olarak bölgeye de turizme de verdiğimiz önemin bir işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevşehir halkına selamını ileten Oktay, "İri olacağımızı, bir ve beraber olacağımızı, dayanışma içinde olacağımızı buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha iletmek istiyorum. Gerek yangınlar gerekse sel afetinden sonra oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin çözüme nasıl yansıdığını, bütün dünyanın bizi nasıl gıptayla izlediğini hep beraber gördük. Bunu ne yazık ki bazıları, muhalefet, özellikle de muhalefetin başı bunu sindirememiş olsa da bu Türkiye'nin bir güzelliği. Bunda muhalefetin de mutlu olmasında fayda var." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki terör saldırıları

Bir gazetecinin Afganistan'da dün yaşanan terör saldırılarına ilişkin sorusu üzerine Oktay, saldırıyı kınadığını belirtti.

Oktay, "Son derece üzücü. Türkiye olarak her zaman ifade ettik, terörün ırkı olmaz, dini olmaz, cinsiyeti olmaz, 'senin teröristin, benim teröristim' olmaz. Türkiye, hiçbir şekilde de ayrım yapmadan coğrafya ve hele hele inanç ayrımı yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir. Bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Dün itibarıyla açıkladık askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim askerimizin ve her bir personelimizin canı son derece önemlidir." diye konuştu.

Afganistan'daki uluslararası havalimanının işletilmesi ile ilgili Taliban'dan talep geldiğini aktaran Oktay, sahada yeni bir durumun ortaya çıktığını, güvenlik şartları olgunlaştığında yeni değerlendirmelerin yapılacağını, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin gerekli görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

"Türkiye'den olan gerek güvenlik güçlerimiz, gerek diğer personel olarak, patlamada herhangi bir ne zayiatımız, ne de herhangi bir sıkıntımız var." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"En kısa sürede de yine Türkiye'ye sağ salim getiriyor olacağız. Oradan önce İslamabad'a sonra da THY ile Türkiye'ye uçuşlarını güvenli şekilde sağlıyor olacağız. Ümidimiz Afganistan'da şiddetin bir an önce dinmesi ve belirsizliğin ortadan kalkması ve birlikte çalışılabilecek güvenli ortamın oluşmasıdır. Afganistan ve Afgan kardeşlerimiz bizim için önemli. Afganlar, her zaman birlik beraberlik ve dayanışma içerinde olduğumuz bir millettir. Biz bu dayanışmayı yine gösterdik. Diğer ülkeler çekilirken, büyükelçiliğimizi uluslararası havalimanına aldık, orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Şartlar uygun olduğu zaman da neler yapabiliriz değerlendireceğiz, kararımızı verip ona göre yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Nazlı Hamarat'ın 17:40 Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı 17:37 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü 17:31 Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor 17:17 Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü 16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor 15:45 Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor 15:20 Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç         
17:47
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
17:33
Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak         
17:17
Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi         
17:11
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 18:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement