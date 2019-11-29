Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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