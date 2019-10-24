Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir."
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