Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:58 Kaynak: AA
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