Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye'de...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe- Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:28 Kaynak: İHA
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