Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı

21.09.2022 19:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Muhammed Karaçam'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı - Son Dakika
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