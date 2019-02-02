Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece Belli Şehirlerin, Bölgelerin Değil, 81 İlimizin...
3 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:59 Kaynak: AA
İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu
Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım
Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!
Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu