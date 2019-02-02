Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece Belli Şehirlerin, Bölgelerin Değil, 81 İlimizin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece Belli Şehirlerin, Bölgelerin Değil, 81 İlimizin...

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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