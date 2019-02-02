Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece Belli Şehirlerin, Bölgelerin Değil, 81 İlimizin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz."

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