Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye
sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz." - ANKARA
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