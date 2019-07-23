Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz." - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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