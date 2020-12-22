Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Sarıkamış' mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıldönümü nedeniyle videolu mesaj yayımladı. Oktay, "Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık

Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor