Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."

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Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir