Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Politika
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