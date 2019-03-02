Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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