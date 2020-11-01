Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2)

01.11.2020 17:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Halkımızın bilinçlendirilmesiyle ilgili yani bir tsunami olayı yaşandığında nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili hem Sahil Güvenlik ekiplerimiz hem de AFAD koordinasyonunda bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Halkımızın bilinçlendirilmesiyle ilgili yani bir tsunami olayı yaşandığında nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili hem Sahil Güvenlik ekiplerimiz hem de AFAD koordinasyonunda bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesine gelen Oktay, Teos Marina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen cuma Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Sığacık'ta yaşanan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Erçetin'in cenaze törenine katıldıklarını belirten Oktay, "Hayatını kaybedenlerin sayısı şu anda 58 olmuş durumda, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Oktay, Sığacık'ın depremden fazla etkilenmediğini ancak denizin yükselmesinden dolayı birtakım sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Şu an itibarıyla mahallede 211 iş yerinin hasar tespitinin tamamlandığını aktaran Oktay, kalan 40 iş yeri ile ilgili çalışmaların da en kısa zamanda tamamlanacağını ve ardından zararların karşılanmasına yönelik adımlar atılacağını bildirdi.

Seferihisar'da 45 çadırın kurulduğunu, barınma ve beslenmeyle ilgili sorun olmadığını anlatan Oktay, genelde depreme hazırlanırken faaliyetlerin karada yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Denizde nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle alakalı burada bir eğitimle ilgili bir açığımızın olduğunu gördük. İnşallah bununla ilgili de hızlı bir şekilde bu açığı da kapatıyor olacağız. Halkımızın bilinçlendirilmesiyle ilgili yani bir tsunami olayı yaşandığında nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili hem Sahil Güvenlik ekiplerimiz hem de AFAD koordinasyonunda bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız. Şunu da bir eksik olarak, bir ders olarak çıkarmış durumundayız."

"İnşallah en kısa zamanda tüm yaralarımızı sarıp normalleşeceğiz." diyen Fuat Oktay, Seferihisar'da boğulan Fatma Erçetin'in yanı sıra deprem sırasında kalp krizi geçiren 84 yaşındaki "Hüseyin amca"nın da vefat ettiğini belirtti.

"Bütün kurumlarla STK'lerle aynı anda hareket etmesini çok iyi öğrendik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile MHP milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu'nun da eşlik ettiği Oktay, Sığacık'ta afet koordinasyon çadırında Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş ve görevlilerden bilgi aldı.

Beraberindekilerle Türk Kızılay standını da ziyaret eden Oktay, balık mezatında balıkçı esnafla görüşerek Teos Marina'da inceleme yaptı.

Vatandaşları dinleyen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 99 depreminden bugüne geldik. Ne yaşadık o zaman? Deprem olduktan sonra iki gün sonrasında devlet olayın ne olduğunu anlayamamıştı. Ülkenin başbakanı depremin ne olduğunun farkında değildi, kabineyi toplayamamıştı. Bugün deprem cuma saat 14.51'de oldu, biz dakikalar içinde müdahil olduk. Bütün kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) aynı anda hareket etmesini çok iyi öğrendik Türkiye olarak. Dünyadaki en iyilerdeniz afetlerden sonraki müdahalede. Şimdi odaklandığımız nokta, afetler olmadan önce afetleri önleyebilmek istiyoruz. Yıllardır buna uğraşıyoruz."

Oktay, kentsel dönüşümün de bunun bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Devlet olarak kamu binalarının tamamında bunu yapmakla sorumlu olduklarını, vatandaşların da kendi evini, iş yerini yaparken sorumlu davranması gerektiğini anlatan Oktay, "Çocuklarımıza mezar yapmayalım, sevdiklerimizin içinde can verecekleri tabut yapmayalım. Kamuya düşen neydi? Bunun yönetmeliklerini çıkarmaktı, teknik altyapısını hazırlamaktı, yasal altyapısını hazırlamaktı, yaptık. Şimdi hep birlikte yerel yönetimlerle, belediyelerin burada ciddi sorumluluğu var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem sonrası yaşanan süreci adım adım takip ettiğini aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanımızın da zihniyet dönüşümü dediği bir şey var, bunu sağlamamız gerekiyor; altyapı ve üstyapının taşınmasıyla alakalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2)

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Seferihisar'da incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika


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