Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi

Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelmelerinin ardından helikopterle Ayancık ilçesine gitti.

Oktay ve beraberindekiler Ayancık'ta ilk olarak, afet koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıya katılarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.

Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz. ' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız. " ifadelerini kullandı.

Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Aynı şekilde yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız. ' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. Ilk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada. " diye konuştu.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastanemizin tamamen faaliyet dışı kalması ve orada vatandaşlarımızın nasıl tahliye edildiğinin hepimiz canlı şahidiyiz. Diğer yerlerde nasıl çatıların üzerinde helikopterlerle arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız ve yine Jandarma'mız, diğer güvenlik güçlerimiz Kızılay'ımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte nasıl canla başla arama kurtarma faaliyetlerinde destan yazıldığının hepimiz canlı şahitleriyiz. Gördük, hamdolsun. Bugün geldiğimiz noktada, biraz önce hastanenin yanında bulunuyorduk. Hamdolsun, temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Dünden itibaren de hastane, poliklinik hizmetlerine başlamış durumda. Yani en şiddetli etkilenen yerin poliklinik hizmetleri olacağı boyuta kadar şehirde çok ciddi iyileşmeyi gözle görülür olarak bugün müşahede etmiş durumdayız. "

Küçük Sanayi Sitesinde de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Oktay: "Çok hızlı şekilde de sanayi sitemizi ayağa kaldırmış olacağız. Sokak araları da dahil tüm şehirdeki tüm temizlik ve ayağa kaldırma, hasar tespit çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Altyapı çalışmaları da. Hemen arkamızda gördüğünüz bu çalışmalar, en güçlü örneklerinden birisidir. Tüm dere yatağında bulunan köprülerimiz kullanılamaz hale gelince şehrin iki yakasını bir araya getirecek şekilde hemen savaşlarda kullanılan araçların normal sivil hayatta vatandaşlarımız için nasıl kullanılabileceğiyle alakalı en güzel örneklerinden birisini de burada verdik. Askeri birliklerimizle tüm sivil kurum kuruluşlarımızla bakanlıklarımızla birlikte hemen arkada gördüğünüz Kara Kuvvetlerine ait bir köprünün nasıl ayağa kaldırıldığını hep birlikte şahit olduk. Onun ötesinde çok daha güzel bir çalışmayı hemen arkamızdaki bu defa köprüde... Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda hamdolsun çok ciddi yeteneği var. Sayın Bakan'ımız da ilk andan itibaren burada. Şehirdeki vatandaşlarımızla da görüştük. Bakanımızı artık biz Ayancıklı olarak biliyoruz. Hemen hemen tanımayan kalmadı. 'Herhangi bir derdimiz olduğunda da bakanlarımıza anında derdimizi iletiyoruz. ' diyorlar. Enerji Bakanı'mız yine hakeza aynı şekilde buradalar. Adalet Bakanı'mızla birlikte biz de bugün birlikteyiz, bir aradayız. " Songül Akça

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