Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır Atık Uygulamasını Hayata Geçirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır Atık Uygulamasını Hayata Geçirdik.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:43 Kaynak: AA

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