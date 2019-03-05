Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır Atık Uygulamasını Hayata Geçirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız."

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