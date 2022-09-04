Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Ya istiklal ya ölüm' diyerek istikbalimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Son Dakika

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