Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda Uygun Fiyatlarda Sebze ve Meyve Tüketimini...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde."

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