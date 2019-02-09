Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda Uygun Fiyatlarda Sebze ve Meyve Tüketimini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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