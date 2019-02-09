Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda Uygun Fiyatlarda Sebze ve Meyve Tüketimini...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda Uygun Fiyatlarda Sebze ve Meyve Tüketimini...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:58 Kaynak: AA

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