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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"
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