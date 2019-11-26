Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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