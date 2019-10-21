Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:57 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz"
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