Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:57 Kaynak: AA
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