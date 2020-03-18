Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: 'Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü