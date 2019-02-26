Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanını Ziyaret Etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanını Ziyaret Etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette, Mustafa Şentop'u tebrik etti. Mustafa Şentop'u daha sonra sırasıyla, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ve Samet Bağcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ziyaret etti.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:19 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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