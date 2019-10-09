Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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