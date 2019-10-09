Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır."
Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı