Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır"
Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu