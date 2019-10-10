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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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