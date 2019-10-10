Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor"
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