Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı

16.08.2022 16:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Birecik/ Şanlıurfa hududunda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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