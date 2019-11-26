Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür." - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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