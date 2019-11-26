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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönmüştür." - GAZİANTEP
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