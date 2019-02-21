Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Terörle Mücadele) Kahraman Ecdadımızın Torunları Olarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Terörle mücadele) Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Terörle mücadele) Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti

Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti

Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü