Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Güven... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak 'ı kabul etti.

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