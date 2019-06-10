Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş...
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:43 Kaynak: AA
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