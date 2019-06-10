Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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