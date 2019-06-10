Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş...

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:43 Kaynak: AA
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