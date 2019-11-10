Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.

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