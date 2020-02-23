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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye- İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte."
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