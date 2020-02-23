Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye- İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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