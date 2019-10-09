Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir."
Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı