Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Türkiye
'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz."
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