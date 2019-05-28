Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:54 Kaynak: AA
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