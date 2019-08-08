Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üretim ve ihracat amaçlı ithalatta, yerinde gümrükleme...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üretim ve ihracat amaçlı ithalatta, yerinde gümrükleme uygulamasının hayata geçirileceğini, yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üretim ve ihracat amaçlı ithalatta, yerinde gümrükleme uygulamasının hayata geçirileceğini, yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacağını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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