Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da Türkler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da Türkler...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da Türkler ile kahvaltıda buluştu, İkili ardından Christchurch hastanesine ziyarete bulundu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da Türkler ile kahvaltıda buluştu, İkili ardından Christchurch hastanesine ziyarete bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

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