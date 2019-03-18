Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da...
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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da saldırının yapıldığı camiyi ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
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