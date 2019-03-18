Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da saldırının yapıldığı camiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zellanda'da saldırının yapıldığı camiyi ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, fuat oktay, Güncel
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