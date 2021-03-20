Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilay'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 yaş altının zararlı maddelerin veya alışkanlıkların edinilmesiyle ilgili ilk defa başlanılan dönemler olduğuna dikkati çekerek, "Ama 15-24 yaş aralığında da bağımlılığa dönüştüğü yıllar olarak gördük. 15-24'te önleyici ve özellikle mücadele boyutu, 15 yaş altında da yine önleyici tedbirler boyutunda odaklanılması gerektiğini yakinen görüyoruz. Aldığımız tüm kararları da yine bu çerçevede odaklanarak devam ettireceğiz." dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) Başkanı da olan Oktay, Yeşilay Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadelede iş birliği çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Oktay, toplantının ardından yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin en önemli öncü kuruluşlarından ve BMYK çerçevesinde de en önemli paydaşlarından olan Yeşilay'ı merkezinde ziyaret ettiklerini dile getirdi. Oktay, Yeşilay'ın 101. yılını da kutladı.

Tütün bağımlılığıyla mücadeleye nargileyi de dahil etmek istediklerini aktaran Oktay, tütün ve sigara gibi nargilenin de içerisindeki kimyasallarla aynı çerçevede sağlığı tehdit ettiğini, bilim insanlarının da bunu söylediğini anımsattı.

Son zamanlarda artan teknoloji bağımlılığına da dikkati çeken Oktay, salgınla birlikte bunun daha arttığını, davranışsal bağımlılığa doğru giden bir ortamda hem BMYK'nın hem de Yeşilay'ın bu alandaki çalışmalarının son derece önem kazandığını vurguladı.

Yeşilay ile çok yakinen çalıştıklarına işaret eden Oktay, saydığı bu alanların her biriyle ilgili yüksek kurul çerçevesinde yaptıkları tüm çalışmalara Yeşilay'ın katkı verdiğini, en önemli paydaşlarından birisi olduğunu ve bundan sonra da çok yakinen çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün hem Yeşilay'ın yaptığı faaliyetler çerçevesinde kısa bir brifing aldıklarını hem de yaptığı bir araştırmanın üzerinden geçtiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir ölçüm aslında bu. Orada da şunu gördük. Belki bildiğimiz bir şey ama fiilen en son 2020'de yapılan bir araştırma olduğu için bunu bir kez daha kamuoyunun gündemine getirmekte de fayda görüyorum. 15-24 yaş arasında, bağımlılıkla mücadele dediğimizde, bu saydığımız alanların hemen hemen tamamında 15-24 yaş arasının son derece kritik olduğunu gördük. 15 yaş altı bu tür zararlı maddelerin veya alışkanlıkların edinilmesiyle ilgili ilk defa başlanılan dönemler ama 15-24 yaş aralığında da bağımlılığa dönüştüğü yıllar olarak gördük. Zaten biz hem tüm ilgili kurumlarımız olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem de yine Yeşilay kendi bünyesinde bu yaş aralığına da 15-24'te önleyici, özellikle mücadele boyutu ve 15 yaş altında da özellikle yine önleyici tedbirler boyutunda odaklanılması gerektiğini yakinen görüyoruz. Aldığımız tüm kararları da yine bu çerçevede odaklanarak devam ettireceğiz."

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı

Yeşilay'ın "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı"nın öneminin altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Bunu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda da görüşmüştük. Orada aldığımız kararlardan birisi de bu program çerçevesinde Türkiye'deki okulların yıl sonuna kadar tamamına ulaşılmasıydı. Bugünkü görüşmemizde de yine şunu gördük; salgın dönemi devam etse bile, uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile, bu programı en ücra köşedeki okullarımıza kadar yaygınlaştırmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bununla ilgili Yeşilay tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Biz de yine kamu olarak tüm gücümüzle buna destek veriyor olacağız.

Gençlik kampları ve gençlik merkezleri son derece önemli merkezleri Yeşilay'ın. Zaten birçok kuruluşumuzda var bu. Gençlik Bakanlığımızın teşkilatlarında da var. Ama Yeşilay bağımlılıkla mücadeleye odaklanarak bunu götürdüğü için çok daha önem arz ediyor. Bu da kendi içerisinde bir model aslında. Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarıyla eğitim son derece öne çıkmakta. Bizim de zaten önceliğimiz burada 'önleyici tedbirler' diyoruz. Bu tür rehabilitasyon merkezleri de dahil, artarak devam ediyor olması en büyük arzumuz. Yine sonuna kadar destek olacağız."

"Türkiye olarak diğer ülkelerde de bağımlılığın azaltılmasına destek veriyor olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) muhteşem bir model olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu model şu anda Türkiye'de uygulanmaya başlamış durumda. Özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ndeki başarılardan kaynaklı da hem bölgemizdeki ülkelerden, yine Orta Asya'da Balkanlar'da birçok ülkeden ve hatta buna Avrupa'daki, Orta Doğu'daki ülkeler de dahil olmak üzere, bu modelin bir şekilde transferi, oralarda da uygulanması talebi var. Biz bununla ilgili de yine üzerimize düşeni yapıyor olacağız. Gerek Kültür Bakanlığımız ve TİKA aracılığıyla gerekse yine Yeşilay aracılığıyla biz de buna her türlü desteği vererek, yaygınlaştırılmasıyla alakalı Türkiye olarak diğer ülkelerde de bağımlılığın azaltılmasına dönük yapılacak çalışmalarda katkı vereceğimiz bir alan varsa ki olduğunu görüyoruz, sonuna kadar destek veriyor olacağız."

Yeşilay'ın eğitim faaliyetlerinin dergi, kahraman ve çizgi filmleriyle hızlı şekilde devam ettiğine değinen Oktay, son hazırlanan filmleri izlediklerini, Kral Şakir karakterinin çocukların da kahramanı olduğunu gördüklerini ifade etti.

"Teknoloji güzeldir ama bağımlılığa dönüşmediği sürece"

Dijital alanın yoğunlaştığı dönemde Yeşilay'ın özellikle bu alandaki tehditlerle de mücadele boyutundaki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini gördüklerini ifade eden Oktay, "Hem Türkiye sınırları içerisinde hem de Türkiye'nin sınırları dışarısında hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Fuat Oktay, vatandaşlara da seslenerek, "Sigaradan uzak duralım. Nargileden uzak duralım. Her türlü bağımlılıklardan, alkolden, uyuşturucudan uzak duralım. Teknoloji güzeldir ama bağımlılığa dönüşmediği sürece. Zarar veren her türlü alışkanlıktan uzak duralım. Özellikle de gençlerimize buradan sesleniyorum." mesajını verdi.

Toplantıda, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Başkanvekili Dr. Mehmet Dinç ile Yeşilay heyeti de yer aldı.