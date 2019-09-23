Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çandır ve Çayıralan ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çandır ve Çayıralan ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İncelemelerde bulunmak üzere Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Oktay, daha sonra Çandır ilçesine geçti.

İlçede kalabalık bir grup tarafından karşılanan Oktay, burada esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağı önünde vatandaşlarla sohbet etti.

Oktay, daha sonra AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay ile bir araya geldi.

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün'ü de ziyaret eden Oktay, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çayıralan ilçesine geçen Oktay, burada da AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner'e ziyarette bulundu.

Oktay, Çayıralan'da da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un doğası için büyük bir hata

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 22:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]