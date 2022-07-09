Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Ziyaretinden dolayı Oktay'a teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Züleyha Akı, el örgüsü telefon kabı, Mehmet Göven de filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.

Yaşlılarla sohbet eden Oktay, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var'

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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