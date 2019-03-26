Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Zulmü Destekleyerek Orta Doğu'da Barışı Sekteye Uğratanlara...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Zulmü destekleyerek Orta Doğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Zulmü destekleyerek Orta Doğu
'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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