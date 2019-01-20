Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor

41 dakika önce

"İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Latin Amerika ve Afrika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor, System.String[]
"İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Latin Amerika ve Afrika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Oktay ayrıca, artık Afrika ülkelerine sadece yardım yapmayacaklarını, "kalkınmalarına da destek vereceklerini" söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:50 

Latin Amerika, Afrika, fuat oktay, Ekonomi
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