Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor
41 dakika önce
"İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Latin Amerika ve Afrika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
"İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Latin Amerika
ve Afrika
ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Oktay ayrıca, artık Afrika ülkelerine sadece yardım yapmayacaklarını, "kalkınmalarına da destek vereceklerini" söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:50
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