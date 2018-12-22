Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Maliye ve para politikaları uyumlu olacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, fiyat istikrarı ve cari açık hedefimizle uyumlu olarak yürütülecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Maliye
politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, fiyat istikrarı ve cari açık hedefimizle uyumlu olarak yürütülecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:05
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