Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)
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- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Malta
İş Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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