Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)

14 dakika önce

- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Malta İş Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:04 Kaynak: AA

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