Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramankazanlılarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan 'da hitap ederek, "Burada sadece Cumhur İttifakı'nı görmüyorsunuz. Burada birlik ve beraberlik temsilini görüyorsunuz. Hiçbir çıkara dayanmayan, hiçbir gizli pazarlığa dayanmayan, sizin gözünüzün önünde olmayan hiçbir şeyin konuşulmadığı ve Türkiye 'nin geleceğinin teminatına dayanan bir birlikteliği görüyorsunuz" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Miting otobüsü üzerinde bir konuşma gerçekleştiren Oktay, Kahramankazan'ın seçimlere her an hazır olduğunu bir kez daha gördüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamlarını ileten Oktay, "Kahramankazan bizim için ve Türkiye için ayrı. Milletine, ülkesinin toprağına zerre kadar tehdit gördüğü an sağına ve soluna, önüne ve arkasına bakmadan ben buradayım diye doğrudan canını feda eden etmeye hazır olan bir şehrimiz. 15 Temmuz'da sizlerle gece boyu birlikteydik. Türkiye'nin gerek sınırlarının içinde, gerek sınırlarının ötesinde, Türkiye'ye yan bakacak olan birisi varsa değil 9, 9 bin şehidini, 90 bin şehidini vermeye hazır bir Türkiye var. Kahramankazan da bunun sadece örneklerinden biri. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu."Kahramankazanlının tüm sorunlarıyla elinden geldiği kadar ilgilenmeye çalışan bir kardeşinizim" diyen Oktay, bu bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı şekilde hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Kahramankazan belediye başkan adayından söz eden Oktay, "Burada sadece 31 Mart'a ilişkin bir belediye başkan adayı görmüyorsunuz. Sadece bir Cumhur İttifakı'nı da görmüyorsunuz. Burada birlik ve beraberlik temsilini görüyorsunuz. Hiçbir çıkara dayanmayan, hiçbir gizli pazarlığa dayanmayan, sizin gözünüzün önünde olmayan hiçbir şeyin konuşulmadığı ve Türkiye'nin geleceğinin teminatına dayanan bir birlikteliği görüyorsunuz. Burada PKK 'ya karşı, DEAŞ'a karşı, FETÖ'ye karşı, her türlü terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ve beraberlik ruhu görüyorsunuz. Bundan sonra bu birliktelik aynı kararlılıkla devam edecek. Şu anda Kahramankazan'da yarım milyara yakın yatırımlar devam etmekte. Bu yatırımlar hız kesmeden Kahramankazanlıların hayatını kolaylaştıracak şekilde Serhat Oğuz döneminde de devam edecektir" diye konuştu.Oktay, Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki 'yi millete emanet ettiğini söyledi. - ANKARA