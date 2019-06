Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." dedi.Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğince (YOSİAD) Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmaya, sanayici ve iş insanlarının her daim yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara ileterek başladı.Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanında Yozgatlıların kurdukları dernekler vesilesiyle oluşan dayanışmayı görmekten bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Oktay, her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirtti.Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesiİstanbul'un gözü kara, risk alan, elini taşın altına koymaktan geri durmayan iş insanlarının alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'yi kalkındırmaya devam ettiğini söyleyen Oktay, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ister içeriden, ister dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi, yapsınlar. Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." diye konuştu.Oktay, geçen 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiyi şaha kaldıracak ve girişimcilerin önünü açacak birçok adımın atıldığını anlattı, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen üreticilere her türlü desteğin verildiğini ifade etti.Üretim, ihracat, istihdam...İş yapma ortamını daha da iyileştirmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Oktay, "Döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk lirası cinsine çevrilmesinde ihracatçılarımıza istisna sağlanması ve sanayinin finansmanını önceleyen bir Kalkınma Bankası hayata geçirilmesi gibi taleplerinizi arzu edilen doğrultuda neticelendirdik. Siyasi istikrar ve yapısal reformlar Türkiye ekonomisinin yakaladığı başarıda kilit rol oynamıştır. Daha çok yatırımla, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, daha çok proje geliştirerek ve daha çok büyüyerek ülkemizi en gelişmiş ülkeler ligine birlikte taşıyacağız." diye konuştu.İstanbul'un doğu ve batının buluştuğu, iki büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olduğunu anımsatan Oktay, ecdadın emaneti aziz şehirde yaşamanın İstanbul'un geçmişine ve yarınına ilişkin sorumluluk taşımayı gerektirdiğini vurguladı.Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha da güçlü bir vizyon ve kararlılıkla İstanbul'a en iyi hizmetleri ulaştırmaya devam etmek için milletin desteğine ve dualarına talip olduklarını dile getirdi."Binali Yıldırım'a inancımız, güvenimiz tamdır"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ülkenin yüz akı büyük alt yapı projelerinde bizzat imzası olan azmin ve başarının ismi olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:"Türkiye'nin dünyaya açılan mega kapısı İstanbul Havalimanı, kıtaları bağlayan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve daha nice eşsiz eser Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde Binali Yıldırım'ın da imzasını taşımaktadır. Sizlerin destekleriyle 23 Haziran'dan sonra bu vizyonu İstanbul'un tümüne yansıtarak ulaşım çözümleri, nefes aldıran yeşil koridorlar ve üretim destekleri gibi projelerle çevreci ve yaşayan bir İstanbul'un kapılarını aralayacağız. Üretimimizin lokomotif şehri İstanbul'u yatırımcılar için daha cazip hale getirecek, İstanbul'un değerine değer katacağız. İstanbul'da yeni istihdam imkanları oluşturmak için özel sektörümüze teşvikler vermeyi sürdüreceğiz. Bu konuda Binali Yıldırım'a inancımız, güvenimiz tamdır.""Tecrübe, seviye ve erdem farkı açıkça gözler önüne serilecek"Binali Yıldırım markasının ülkede tecrübe, güven ve samimiyeti temsil etttiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Güzel İstanbul'umuz, hiçbir vizyon ortaya koymayan, popülist, agresif ve tutarsız CHP adayını değil, yenilikçi Binali Yıldırım markasını hakkediyor. Bu kişinin takındığı maske düştüğünde ne kadar fevri çıkışları olduğunu ve affedilemez yanlışlar yaptığını Sayın Ordu Valimize karşı kullandığı küfürlü ifadelerde gördük. Yarın akşam gerçekleşecek canlı yayında da Binali Yıldırım ve CHP adayı arasındaki tecrübe, seviye ve erdem farkı açıkça gözler önüne serilecektir. Bunun için 23 Haziran'a kadar önce yakın çevremizden başlayarak komşularımızı, iş arkadaşlarımızı, eşimizi dostumuzu sandığa gitmeye ve demokrasimize sahip çıkmaya davet etmemiz gerekiyor. Demokrasi kültürümüze sonuna kadar güveniyor, milletimizin iradesini her şeyin üzerinde tutuyoruz. 23 Haziran'da hileli bir demokrasi tutulması daha yaşamamak için seçimlerin en sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlamak boynumuzun borcudur ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."Oktay, Türk milletinin zorluklardan güçlenerek çıkmanın bilinciyle, kendi çıkarları uğruna bölücü terör örgütleriyle, darbecilerle, küresel şebekelerle hareket edenlere hiçbir zaman itibar etmediğini, bundan sonra da etmeyeceğini vurguladı."Bölgesel kalkınma"Fuat Oktay, üreticilerin dayanışmasına katkı sağlamak için geçtiğimiz yıl Yozgat'ta birbirini tamamlayıcı sektörlerden üreticileri bir araya getiren tedarik zinciri projesini başlattıklarını anımsattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:"Yozgat'tan tüm Anadolu'ya yayılmasını hedeflediğimiz şehirler arası tecrübe ve portföy paylaşımı buluşmalarının ilkini Şubat ayı içinde Çorum'da gerçekleştirdik. İlgili sanayi ve ticaret odalarımız başta olmak üzere tüm tarafların üzerine çalışma yürüttüğü, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu harekete sizleri de İstanbul'da yaşayan üreticiler olarak katkı vermeye davet ediyorum. Yozgatlı iş insanı ve sanayiciler olarak İstanbul'da yaşayan diğer komşu illerimizin hemşehri dernekleriyle ilişkilerinizi güçlendirmenizi, dayanışmanızı yeni iş birlikleri ile taçlandırmanızı arzu ediyorum. Biz her zaman üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bu yönde gerekli adımları attığınızda bizleri her daim yanınızda bulacaksınız."Oktay, konuşmasının ardından YOSİAD üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.