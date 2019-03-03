Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Birlik ve Bütünlüğümüzü Hedef Aldığı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Birlik ve Bütünlüğümüzü Hedef Aldığı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, fuat oktay, Politika
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