Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Birlik ve Bütünlüğümüzü Hedef Aldığı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri
Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:01 Kaynak: AA
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