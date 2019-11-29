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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir"
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir"
Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak