Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir."
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