Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (15)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]