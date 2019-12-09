Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma...

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:07 Kaynak: AA
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