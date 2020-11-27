Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu...
27.11.2020 10:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz"
fuat oktay, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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