Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz."

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