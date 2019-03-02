Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023'te Milli Uçağımızı Hangardan Çıkaracağız ve 2026'da Göklerde...
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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